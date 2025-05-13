سلي أولادك بمحتوى مفيد!.. تحديث تردد قناة طيور الجنة 2025 على جهازك بسهولة!

نقدم طريقة تحديث تردد قناة طيور الجنة 2025، حيث تُعد القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، لما تتميز به من محتوى تربوي وترفيهي متكامل، يستهدف تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطفل بطريقة مرحة ومبسطة، وتحرص فئة كبيرة من الأمهات والآباء على استقبال القناة ضمن قائمة قنواتهم، نظراً لما تقدمه من برامج وأغاني تثقيفية محببة للأطفال.

لماذا تعتبر قناة طيور الجنة رفيقة العائلة العربية؟

منذ انطلاقها، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحجز لها مكانة مميزة في قلوب الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، فهي لا تقتصر على عرض الأغاني والمواد الترفيهية، بل تتضمن برامج تعليمية موجهة تعزز من قدرات الطفل ومهاراته، مثل:

تعليم الحروف الأبجدية بطريقة تفاعلية.

تعليم الأرقام والألوان.

تقديم دروس مبسطة حول أساسيات الصلاة والسلوكيات الإسلامية.

كل ذلك يُعرض في إطار جذاب يتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة، مما يجعل القناة خياراً آمناً وفعالاً لكل أسرة تبحث عن محتوى إعلامي مفيد لأبنائها.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية

إذا كنت تبحث عن طريقة مضمونة لضبط تردد القناة، فإليك بيانات الاستقبال المحدثة لعام 2025، سواء كنت تستخدم القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات،

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة طيور الجنة بسهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية بدقة: