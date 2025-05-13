سلي أولادك بمحتوى مفيد!.. تحديث تردد قناة طيور الجنة 2025 على جهازك بسهولة!

نقدم طريقة تحديث تردد قناة طيور الجنة 2025، حيث تُعد القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، لما تتميز به من محتوى تربوي وترفيهي متكامل، يستهدف تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطفل بطريقة مرحة ومبسطة، وتحرص فئة كبيرة من الأمهات والآباء على استقبال القناة ضمن قائمة قنواتهم، نظراً لما تقدمه من برامج وأغاني تثقيفية محببة للأطفال.
لماذا تعتبر قناة طيور الجنة رفيقة العائلة العربية؟
منذ انطلاقها، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحجز لها مكانة مميزة في قلوب الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، فهي لا تقتصر على عرض الأغاني والمواد الترفيهية، بل تتضمن برامج تعليمية موجهة تعزز من قدرات الطفل ومهاراته، مثل:
- تعليم الحروف الأبجدية بطريقة تفاعلية.
- تعليم الأرقام والألوان.
- تقديم دروس مبسطة حول أساسيات الصلاة والسلوكيات الإسلامية.
- كل ذلك يُعرض في إطار جذاب يتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة، مما يجعل القناة خياراً آمناً وفعالاً لكل أسرة تبحث عن محتوى إعلامي مفيد لأبنائها.
تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية
إذا كنت تبحث عن طريقة مضمونة لضبط تردد القناة، فإليك بيانات الاستقبال المحدثة لعام 2025، سواء كنت تستخدم القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات،
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11258
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔
خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال
لتثبيت قناة طيور الجنة بسهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية بدقة:
- افتح قائمة الإعدادات أو “Menu” من جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.
- اختر “إضافة تردد جديد” أو “Installation”.
- حدد نوع القمر الصناعي الذي تستخدمه (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل بيانات التردد بالكامل (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل التصحيح).
- اضغط على زر “بحث” أو “Scan”.
- بعد انتهاء البحث، اختر “حفظ” أو “Save”.
- خلال لحظات، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات، لتبدأ مع طفلك رحلة جديدة من الترفيه المفيد والتعليم الممتع.