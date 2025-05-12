“انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025!.. تراجع تاريخي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ومفاجأت جديدة

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا في سوق الصاغة، وذلك على خلفية انخفاض سعر الأوقية عالميًا، حيث جاء هذا الانخفاض بعد إعلان الصين عن توصلها إلى اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الاتفاق الذي أنهى الحرب التجارية بين البلدين، مما ساهم في تهدئة الطلب العالمي على المعدن النفيس، وانعكس ذلك مباشرة على الأسواق المحلية والعالمية،

ساهمت حالة الهدوء في الطلب المحلي، إلى جانب استقرار الأسعار العالمية، في تعزيز موجة الانخفاض داخل أسواق الصاغة بمختلف المحافظات خلال تعاملات اليوم، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب في مصر بجميع الأعيرة، ووفقًا لاخر تحديث صادر عن صفحة “أسعار الذهب في مصر” التي تقدم تحديثًا لحظيًا للأسعار، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24، 5217 جنيه، 5183 جنيه

عيار 22، 4782 جنيه، 4751 جنيه

عيار 21، 4565 جنيه، 4535 جنيه

عيار 18، 3913 جنيه، 3887 جنيه

عيار 14، 3043 جنيه، 3023 جنيه

عيار 12، 2609 جنيه، 2591 جنيه

الأونصة، 162271 جنيه، 161205 جنيه

الجنيه الذهب، 36520 جنيه، 36280 جنيه

الأونصة بالدولار، 3215.58 دولار.

تسود حالة من الترقب والحذر في الأسواق العالمية والمحلية عقب الاتفاق الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، حيث يرى المحللون أن هذا الاتفاق ساهم بشكل مباشر في تهدئة التوترات التجارية، مما أدى إلى استقرار الاقتصاد العالمي مؤقتًا، وهو ما خفف من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وبالتالي انخفض الطلب وتراجعت الأسعار عالميًا ومحليًا.

أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، فيرى عدد من المحللين أن التراجع قد يستمر خلال الأيام المقبلة، خاصةً في ظل حالة الاستقرار الحالية في الأسواق العالمية، وتراجع حدة المضاربات، مع ظهور بوادر تهدئة في التوترات الاقتصادية بين القوى العالمية، مما يدعم المزيد من الانخفاض في أسعار الذهب داخل السوق المصري.