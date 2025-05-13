قانون العمل الجديد يكشف عن تفاصيل الإجازة السنوية للموظفين .. تبدأ بـ 15 يومًا

قد أوضحت هيئة العمل عن العديد من أنواع الإجازة المختلفة ومنها الإجازة السنوية التي سوف تم تأكيدها بالفعل في العديد من أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك على أن يتم تحديد الإجازات الرسمية وفقًا لعدد السنوات الخاصة بالعمل التابعة للموظف المصري، وقد تضمنت هذه الإجازات الرسمية على أن تكون تابعة للقانون في رقم 15 لسنة 2025، لهذا العام الجاري وعلى أن تبدأ من هذا الموسم.

الإجازة السنوية

قد شملت الإجازة السنوية قرار حاسم في تاريخ الإجازات السنوية المخصصة لجميع المواطنين المصرين، وقد أيضا تضمنت هذه الإجازات وفقًا لمواد القانون لرقم 14 لسنة 2025، وعلى أن تكون هذه الإجازات مختصرة في الأتي وهي:

15 يومًا وذلك خلال السنة الأولى من الخدمة.

21 يومًا وذلك للسنة الثانية من الخدمة.

30 يومًا وذلك لمن مضي في خدمته 10 سنوات أو تجاوز عمر 50 عام.

45 يومًا وذلك لذوى الإعاقة الجسدية والحركية.

7 أيام إضافية لجميع العمال في الأعمار الخطرة والتي يوجد بها مواد ضارة بالصحة وذلك من خلال تقرير وزير العمل.

الإجازات الرسمية

قد أوضحت الجهات المختصة على أن تكون جميع الإجازات الرسمية التي قد تم الإعلان عنها بشكل مسبق، أن تكون مدفوعة الأجر في جميع الجهات المختصة، وذلك لجميع العاملين والموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وذلك بما يعادل اجر يوم عمل كامل بدون خصم أو نقص المبالغ المالية الخاصة بالموظف، ويحق للموظف الشكوى للجهة المختصة في حالة السحب أو التقلص من المبلغ المالي عند خصم الإجازات الرسمية المعلن عنها.