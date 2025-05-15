املى حسابك بآلاف الشدات حالا بأقل سعر.. شحن شدات ببجي pubg uc هسه “1500 + 300 شدة”.. يلا بسرعة!

نقدم طريقة شحن شدات ببجي pubg، حيث في عالم ببجي موبايل الواسع، تُعتبر الشدات أو “UC” هي العملة الأساسية التي يعتمد عليها اللاعبون لتخصيص شخصياتهم، شراء الملابس، الأسلحة الأسطورية، الصناديق، وفتح الرويال باس للحصول على مكافآت حصرية، كثير من اللاعبين يسعون لشحن الشدات بشكل منتظم، خاصةً مع كل موسم جديد أو حدث داخل اللعبة، وذلك لتحقيق تجربة لعب أكثر متعة وتنافسية، فببساطة، بدون شدات تقل فرصك في الحصول على المظهر المميز، أو تطوير قدراتك التجميلية داخل اللعبة، من هنا يأتي اهتمام اللاعبين بالبحث عن عروض شحن شدات ببجي الآمنة والمضمونة، خاصة من المواقع المعتمدة مثل ميدياس باي – MedyasPay.

عرض خاص من MedyasPay

في خطوة ذكية لجذب اللاعبين، أطلق موقع ميدياس باي عرضًا مميزًا يعزز من قيمة ما تدفعه، عند شرائك باقة 1500 شدة بسعر 1049.99 جنيه مصري، ستحصل على 300 شدة إضافية مجانًا! وهذا يعني أنك ستحصل على إجمالي 1800 شدة بنفس المبلغ، مما يجعله من أقوى العروض المتاحة حاليًا لعشاق ببجي في مصر.

هذه الباقة مثالية للاعبين الذين يودون الترقية السريعة في الرويال باس أو شراء ملابس وأسلحة مميزة داخل اللعبة دون أن يدفعوا مبالغ إضافية، العرض لفترة محدودة، لذلك يُنصح بالاستفادة منه قبل انتهاءه.

شحن شدات ببجي pubg uc عبر الأيدي

شحن الشدات من خلال موقع ميدياس باي بسيط وسريع، ولا يحتاج إلى خطوات معقدة، إليك كيفية شحن باقة 1500+300 شدة باستخدام معرف اللاعب (ID):

أولًا، قم بالدخول إلى موقع MedyasPay عبر الرابط الرسمي: https://medyaspay.com

من الصفحة الرئيسية، اختر لعبة PUBG Mobile.

ستظهر لك قائمة بالباقة المتاحة، اختر باقة 1500 UC + 300 UC Bonus.

أدخل رقم الـ ID الخاص بك في ببجي بدقة (يمكنك العثور عليه من داخل اللعبة في الصفحة الرئيسية تحت اسمك).

اختر طريقة الدفع المناسبة لك (فيزا – فودافون كاش – ميزة – وغيرها).

أتمم عملية الدفع وانتظر ثوانٍ قليلة حتى تصلك الشدات داخل حسابك في اللعبة.

الموقع موثوق ويضمن وصول الشدات فورًا بعد الدفع، كما يدعم وسائل دفع متعددة تناسب مختلف المستخدمين في مصر والعالم العربي.

كيفية تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.8 الجديد

مع إطلاق التحديث المنتظر PUBG Mobile 3.8، أصبح بإمكان اللاعبين الاستمتاع بمزايا وتحسينات جديدة داخل اللعبة مثل أنماط لعب جديدة، أسلحة محدثة، تحسينات في الجرافيك، والعديد من الأحداث الموسمية الخاصة، ولضمان تجربة لعب سلسة، يُنصح دائمًا بتحميل التحديث فور توفره، إليك خطوات تنزيل تحديث ببجي 3.8 على هاتفك:

لأجهزة الأندرويد:

افتح متجر Google Play.

في خانة البحث، اكتب PUBG Mobile.

إذا كان التحديث متوفرًا، ستجد زر “تحديث” بدلًا من “فتح” – اضغط عليه.

انتظر حتى يكتمل التحميل، ثم افتح اللعبة لتثبيت التحديث تلقائيًا.

لأجهزة iOS (آيفون وآيباد):

توجه إلى App Store.

ابحث عن PUBG Mobile.

إذا ظهر زر “Update” بجانب اسم اللعبة، اضغط عليه لتثبيت النسخة الجديدة.

بعد اكتمال التحديث، افتح اللعبة واستمتع بالمميزات الجديدة.

ملحوظة: تأكد من توفر مساحة كافية على جهازك، ويفضل التحديث عبر شبكة Wi-Fi لتجنب استهلاك باقة الإنترنت.