مباراة اليوم في الدوري الجزائري 2025 .. استعد وشجع من قلبك فريقك المفضل عبر القنوات الناقلة 2025

تم الإعلان عن مباريات اليوم الإثنين الموافق 12 من مايو في الدوري الجزائري من أجل الاستعداد لمشاهدتها بواسطة محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من المباريات التي تقام مع الجزائر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم هذا العام وتم الإعلان عن مواعيدها.
مباراة اليوم
تم الكشف عن مباريات الدوري الجزائري الدرجة الأولى التي تقام مساء يوم الإثنين الموافق 12 من مايو ومن أهم هذه المباريات ما يلي
- مباراة مولودية البيض ضد شبيبة القبائل تقام اليوم الاثنين 12 من مايو في تمام الساعة السابعة مساء.
- مباراة شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر تقام اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.
- مباراة اتحاد بسكرة ضد اتلتيك بارادو تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.
مواعيد مباريات الجزائر القادمة
تم الإعلان عن مواعيد مباريات الجزائر التي تقام في الأيام القادمة وهذه المباريات هي
- مباراة الجزائر ورواندا تقام يوم الخميس الموافق 5 من يونيو هذا العام في تمام الساعة العاشرة مساء.
- مباراة السويد والجزائر تقام يوم الثلاثاء الموافق 10 من يونيو في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة الجزائر وبوتسوانا تقام يوم الاثنين الموافق 1 من سبتمبر 2025 ولم يتم تحديد الساعة حتى الآن.
- مباراة غينيا والجزائر في تصفيات افريقيا لكأس العالم تقام يوم الاثنين الموافق 8 من سبتمبر ولم يتم تحديد الساعة حتى الآن.
- مباراة الصومال والجزائر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم تقام يوم الاثنين الموافق 6 من أكتوبر 2025.
- مباراة الجزائر والسودان تقام في يوم الأربعاء الموافق 24 من ديسمبر ولم يتم تحديد الساعة.