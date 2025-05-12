مباراة اليوم في الدوري الجزائري 2025 .. استعد وشجع من قلبك فريقك المفضل عبر القنوات الناقلة 2025

تم الإعلان عن مباريات اليوم الإثنين الموافق 12 من مايو في الدوري الجزائري من أجل الاستعداد لمشاهدتها بواسطة محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من المباريات التي تقام مع الجزائر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم هذا العام وتم الإعلان عن مواعيدها.

مباراة اليوم

تم الكشف عن مباريات الدوري الجزائري الدرجة الأولى التي تقام مساء يوم الإثنين الموافق 12 من مايو ومن أهم هذه المباريات ما يلي

مباراة مولودية البيض ضد شبيبة القبائل تقام اليوم الاثنين 12 من مايو في تمام الساعة السابعة مساء.

مباراة شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر تقام اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.

مباراة اتحاد بسكرة ضد اتلتيك بارادو تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الجزائر القادمة

تم الإعلان عن مواعيد مباريات الجزائر التي تقام في الأيام القادمة وهذه المباريات هي