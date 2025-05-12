وصلت كام انهاردة؟ .. سعر كرتونة البيض اليوم بتاريخ 12 مايو 2025 تتراجع ليكن سعر البيضة 4.5 ج

استقرت أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين في مصر في بداية التعاملات اليومية لجميع الأنواع في الأسواق المحلية وبالنسبة للمستهلك وذلك وفقا لتقارير شعبة الثروة الداجنة بفرقة القاهرة التجارية وقد سجل إنتاج بيض المائدة في مصر نحو 14 مليار وهذا هو السبب وراء حدوث استقرار في أسعار البيض، ويمكن أن يختلف سعر البيض اختلاف بسيط حسب مكان البيع

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 12 من مايو في الأسواق المحلية لمختلف الأنواع بعد آخر استقرار لها نحو الآتي

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين بالنسبة للمستهلك نحو 140 جنيه للكرتونة.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في مصر في الأسواق المحلية نحو 135 جنيه حسب آخر تقارير منتجي الدواجن.

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين بالنسبة للمستهلك نحو 135 جنيه.

تتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر ما بين 142 جنيه إلى 145 جنيه حسب اختلاف مكان البيع

أسعار كرتونة البيض اليوم للجملة

استقرت أسعار كرتونة البيض الجملة في مصر اليوم الإثنين لمختلف الأنواع إلى أن وصلت أسعارها نحو الآتي