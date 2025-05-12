موجات غبارية كثيفة تضرب المملكة .. تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس غدًا

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية المواطنين من انخفاض على درجات الحرارة وتقلبات الطقس غدًا في المملكة، حيث تواجه المملكة الأردنية هذا الأسبوع موجات غبارية قوية تهب من اتجاه الطرق الصحراوية مع الرياح النشطة العاتية ذات الاتجاهات المتقلبة والتي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وتدنيها حتى مستويات كيلو متر واحد فقط والذي يعد مؤشر للخطورة البالغة الراغبين في السفر، وفيما يلي نوضح تفاصيل التقرير الرسمي الخاص بحالة الطقس اليوم وغدا.

الطقس غدًا

يشكل طقس الاردن غدا الثلاثاء الخطورة البالغة خاصة في اتجاه جنوب وشرق المملكة والسهول الشرقية، فقد رصدت الدائرة هبوب رياح جنوبية غربية الى غربية تتسبب في إثارة الأتربة والغبار في فترة الصباح وتستمر حتى بعد العصر مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل المعتاد وترسب السحب العالية والمتوسطة مع هطول زخات المطر في ساعات الليل واستمرار الأجواء الغبارية الغائمة.

طقس المملكة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية انخفاض على درجات الحرارة مع نشاط الرياح في فترة الصبح وتصبح الذروة في فترة العصر، هذا بالإضافة إلى هبات سريعة من الموجات الغبارية القادمة من الطرق الصحراوية، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى عن المعتاد بما يقارب ثلاثة درجات مئوية ويسود الطقس الحار جميع الأرجاء عدا مناطق الجبال، وتصبح الرياح نشطة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية وتأخذ اتجاهات شمالية غربية.

وتصبح والرياح خفيفة السرعة في ساعات المساء مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل درجات الحرارة تدريج أقل من الايام الماضية وبالتالي يصبح هناك شعور بزخات البرد.

حالة البحر اليوم

يرتفع الموج في خليج العقبة اليوم بمسافة تبدأ من عشر سنتيمترات وذلك حتى ثلاثين سنتيمتر فقط وتسجل درجة الحرارة لسطح الماء 23 درجة مئوية مع تسجيل حركة الرياح ذات سرعة معتدلة في اتجاه الشمال، وقد نوهت دائرة الأرصاد الجوية عن ضرورة أخذ احتياطات الأمن والسلامة خشية الأضرار الناجمة عن ارتفاع موج البحر.