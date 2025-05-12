انخفاض في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 12 مايو 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق 12 من مايو حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء وذلك وفقا لبيانات البنوك الرسمية والمؤسسات المصرفية الكبرى وقد يحرص الكثير من الأشخاص حول معرفة تطورات سعر الدولار في السوق وحركة التبادل التجاري.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في حالة البيع والشراء نحو الآتي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 50,54 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي في حالة الشراء نحو 50,56 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق 12 من مايو في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء نحو الآتي

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية نحن 50,56 جنيه للشراء و50,66 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 50,56 جنيه للشراء و50,66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل اليوم الاثنين في بداية التعاملات اليومية نحو 50,56 جنيه للشراء و50,66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري سجل اليوم في بداية التعاملات اليومية نحو 50,56 جنيه للشراء و50,66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء ليكون بتاريخ 12 من مايو 2025، ليكون الفارق بين البنوك والسوق السوداء لن يتعدى الـ 1 جنية مصري، لذلك يكون في السوق السوداء بسعر 51.22 جنية مصري.