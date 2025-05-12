“هتاخد شدات زي الرز”.. أفضل طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2025 PUBG Mobile UC بعد التحديث الجديد

تعتبر لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile واحدة من أشهر ألعاب القتال الإلكترونية على مستوى العالم، وقد حظيت بشعبية جارفة بين محبي ألعاب الأكشن والإثارة، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين؛ ويتساءل الكثير من اللاعبين عن كيفية شحن شدات ببجي (UC)، وهي العملة الرقمية داخل اللعبة التي تتيح لهم شراء العناصر التجميلية وفتح الرويال باس، والحصول على معدات مميزة داخل ساحات المعركة.

أفضل طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2025

يمكن لأي لاعب في لعبة ببجي شحن الرصيد الخاص به من الشدات بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لـ Midasbuy، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى رابط موقع Midasbuy عبر متصفح الإنترنت في هاتفك أو حاسوبك.

اضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

قم بإدخال رقم ID الخاص بحسابك في ببجي موبايل بدقة (وهو الرقم الموجود في صفحة اللاعب داخل اللعبة).

استعرض جميع باقات شدات ببجي المتاحة، ثم اختر الباقة التي تناسب احتياجاتك سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

اختر طريقة الدفع الأنسب لك مثل الدفع الإلكتروني، بطاقة الائتمان، المحافظ الرقمية، أو عبر بطاقات الشحن المحلية المتاحة.

بعد تحديد الباقة وطريقة الدفع، قم بإتمام العملية وانتظر دقائق قليلة حتى يتم إضافة الشدات إلى حسابك داخل اللعبة.

ادخل إلى اللعبة وتأكد من إضافة الشدات إلى رصيدك بنجاح، لتبدأ في استخدامها داخل المتجر أو لشراء الرويال باس.

خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل على الهاتف

إذا كنت جديدًا على اللعبة وترغب في تحميل التحديث الجديد 3.8 على هاتفك الذكي، اتبع الخطوات التالية حسب نوع الجهاز الذي تملكه:

لمستخدمي أجهزة أندرويد:

افتح متجر Google Play.

في خانة البحث، اكتب “PUBG Mobile”.

اختر اللعبة من نتائج البحث ثم اضغط على زر “تثبيت”.

انتظر حتى تكتمل عملية التحميل والتثبيت.

افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد.

لمستخدمي أجهزة آيفون (iOS):