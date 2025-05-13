“رقــم جديد يصدم الجميــع” مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء – وتفاصيل لحظيــة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو الحالي لعام 2025 وذلك خلال منتصف التعاملات اليومية، جاء ذلك وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها منذ قليل في البورصات المختلفة، فيما تأتي تلك الزيادة لتعكس التحركات الملحوظة في أسواق العملات العراقية وبالأخص مع التقلبات والتغييرات الاقتصادية والحكومية التي حدثت خلال الفترة الماضية، لذلك نقدم لكم السطور المقبلة بهذا التقرير أخر تحديث للأسعار فتابعونا.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم كأخر تحديث منذ قليل بمنتصف التعاملات اليومية بعد أخر زيادة معلنة لتكون على النحو الآتي:

سجل سعر صرف 100 دولار الآن في بورصة بغداد بقيمة 142500 دينار عراقي.

سجل سعر صرف 100 دولار الآن في بورصة البصرة بقيمة 142500 دينار عراقي.

سجل سعر صرف 100 دولار الآن في بورصة اربيل بقيمة 142600 دينار عراقي.

سجل سعر صرف 100 دولار الآن في بورصة كركوك بقيمة 142650 دينار عراقي.

سجل سعر صرف 100 دولار الآن في بورصة السليمانية بقيمة 142650 دينار عراقي.

سجل سعر صرف 100 دولار الآن في بورصة دهوك بقيمة 142550 دينار عراقي.

مجلس الوزراء العراقي يعدل سعر صرف الدولار رسميا

في سياق متصل، فقد أعلن مجلس الوزراء العراقي بشهر فبراير لعام 2022 عن تعديل سعر صرف الدولار رسميا ليصبح بقيمة تبلغ نحو 1320 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد، فيما تأتي تلك الخطوة في إطار العمل على تحقيق الاستقرار المالي، وتختلف الأسعار عن السوق الموازي بشكل واضح.