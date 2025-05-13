“قفزة جنونية تربك الكل” سعر صرف الدولار في العراق اليوم وتوقعات بارتفاعات جديدة قريبًا

ارتفع سعر صرف الدولار في العراق اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو / أيار الحالي لعام 2025، حيث شهدت الأسعار حالة من الارتفاع خلال التعاملات اليومية في الأسواق العراقية مما يعكس بذلك التحركات التي تحدث في سوق العملات بالعراق وبالأخص مع تقلبات السوق وكذلك التغييرات الاقتصادية، ولذلك نقدم السطور المقبلة أخر تحديث للأسعار في البورصات والأسواق المحلية منذ قليل فتابعونا.

سعر صرف الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار في العراق اليوم كأخر تحديث منذ قليل ليكون على النحو التالي:

بلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح اليوم ليكون عند قيمة 142.700 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

بلغ سعر الصرف في بورصة الحارثية اليوم ليكون عند قيمة 142.700 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

بلغ سعر الصرف في بورصة أربيل اليوم لسعر البيع ليكون عند قيمة 142550 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما لسعر الشراء يكون عند قيمة 142350 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

سعر الدولار في الأسواق المحلية ببغداد

في سياق متصل، فقد بلغ سعر الدولار في محلات الصيرفة في الأسواق المحلية في بغداد، ليسجل سعر البيع عند قيمة تبلغ نحو 143,750 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، أما سعر الشراء فقد وصل عند نحو 141,750 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، علما بأن تلك التحركات تعكس تذبذب الأسعار في سوق الصرف الموازي ويكون ذلك مقارنة بالسعر الرسمي المعلن من قبل مجلس الوزراء العراقي خلال وقت سابق.