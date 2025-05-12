احصل على 6000 UC خلال ثواني .. شحن شدات ببجي باستخدام ID فقط بدون باند بالخطوات الرسمية

تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من أبرز الألعاب الإلكترونية التي اجتاحت الساحة العالمية، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في يوميات الملايين من اللاعبين حول العالم. ومن أهم عناصر اللعبة التي تضيف بعدًا جماليًا وتنافسيًا هي عملة الشدات (UC)، والتي تمكن اللاعبين من شراء الأزياء، الأسلحة، السكنات، صناديق الحظ، تذاكر الرويال باس، وغير ذلك من المميزات الفريدة داخل اللعبة، ومع كثرة التحديثات الموسمية والمحتوى المستمر، تزايدت الحاجة لشحن الشدات بشكل دائم، خاصة لأولئك الذين يسعون للتميز والتألق في ساحة القتال.

عرض مغري من Medias Buy شحن شدات ببجي رسمياً

في خطوة تهدف إلى دعم مجتمع اللاعبين، أطلق موقع Medias Buy عرض مميز للغاية على باقة شدات ببجي، حيث يمكنك الحصول على 6000 شدة UC بالإضافة إلى 2280 شدة مجانية، وذلك مقابل 109,999 دينار عراقي فقط. هذا العرض يعد فرصة رائعة لمن يرغبون في شحن عدد كبير من الشدات بسعر مناسب، دون الحاجة لشراء باقات إضافية بشكل منفصل.

بفضل هذا العرض، ستحصل على أكثر من 8200 شدة دفعة واحدة، وهو ما يكفي لشراء رويال باس ألتيميت وعدد من السكنات المميزة والفاخرة، ما يمنحك تجربة لعب فريدة ويجعلك في صدارة المنافسة.

طريقة شحن شدات ببجي UC عبر ID خطوة بخطوة

يمتاز موقع Medias Buy بسهولة التعامل وسرعة في تنفيذ الطلبات، ويمكنك شحن الشدات إلى حسابك مباشرة عبر رقم المعرف (ID) الخاص بك في اللعبة من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ Medias Buy.

انتقل إلى قسم “شحن الألعاب”، ثم اختر “شحن شدات ببجي”

اختر باقة “6000 + 2280 UC”.

أدخل رقم الـ ID الخاص بحسابك داخل اللعبة بدقة.

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك (كي نت، زين كاش، آسيا، وغيرها).

بعد إتمام الدفع، سترسل الشدات إلى حسابك داخل اللعبة خلال دقائق.

الموقع آمن وموثوق، ويوفر دعمًا فنيًا سريعًا في حال واجهت أي مشكلة أثناء الشحن.

كيفية تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.8

للحصول على أحدث إصدار من لعبة ببجي موبايل (الإصدار 3.8)، إليك طريقة التحميل لكل من نظامي أندرويد وآيفون:

لمستخدمي Android:

افتح متجر Google Play.

اكتب “PUBG Mobile” في شريط البحث.

إذا كان هناك تحديث متاح، سيظهر خيار “تحديث” (Update)، اضغط عليه.

بعد اكتمال التحديث، ستتمكن من الاستمتاع بالمحتوى الجديد مباشرة.

لمستخدمي iOS (آيفون):