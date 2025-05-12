موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقله لها

يواجة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من المرحلة الأخيرة من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم، وسط تنافس شديد وقوي من قبل المارد الأحمر وبيراميدز من أجل الحصول على لقب الدوري العام المصري في ظل تبقي فقط ثلاثة جولات على نهاية البطولة.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

واستطاع النادي الأهلي أن يحقق فوز كبير على حساب المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة من الدور الثاني والاخيرة من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين لكي يرتفع رصيد الفريق الأول الي النقطة 49 في صدارة المركز الأول، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في الحصول على تعادل ثمين امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجولة الخامسة من الدور الثاني من عمر الدوري العام المصري، لذلك هناك اهتمام من أجل معرفة موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وينطلق لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي امام سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر مايو من العام الجاري بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا على أرضية ملعب المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وينقل لقاء الأهلي امام سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم عبر قناة اون سبورت.