ملفك الشامل .. التسجيل في التجنيد الموحد 1447 للرجال والنساء وظائف وزارة الدفاع السعودية بالشروط والخطوات واخر موعد للتسجيل

فتحت وزارة الدفاع العسكرية السعودية اليوم أبوابها لاستقبال طلبات التسجيل في التجنيد الموحد 1447 وفقا لشروط محددة، وذلك في سبيل الاستفادة من الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في القوات المسلحة وخدمة الوطن، ومن خلال المقال التالي نوضح الشروط المطلوبة والتخصصات والمدة المسموح فيها بالتقديم.

التجنيد الموحد 1447

أعلنت وزارة الدفاع العسكرية السعودية عن حاجتها لعدد من الشباب لشغل مناصب والوظائف الشاغرة وزارة الدفاع، شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة والتجارية والصناعية أو الدبلوم أو البكالوريوس، على أن يتم التسجيل الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة وزارة الدفاع العسكرية. النقر على تبويب التجنيد الموحد. بعد ذلك يتم النقر على خيار التقديم للوظائف. ارفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتعبئة نموذج التسجيل. إدخال الاسم والعمر والشهادة العلمية وسنة التخرج ومحل الاقامة. قراءة كافة الشروط المطلوبة والموافقة عليها. النقر على زر التقديم.

شروط التقديم في التجنيد الموحد للرجال 1447

أوضحت وزارة الدفاع العسكرية أبرز الشروط المطلوبة التقديم من قبل الذكور حاملي الجنسية السعودية وهي:

الاقامة داخل المملكة العربية السعودية. التمتع بسيرة حسنة طيبة مع خلو السجل الجنائي والقضائي من الأحكام الخاصة بالشرف والأمانة. أن لا يتجاوز طول مقدم الطلب 160 سم مع وجود تناسق بين الوزن والطول. تجاوز سن الثامنة عشرة عام عند تقديم الطلب. يشترط التفرغ وعدم الالتحاق بالعمل في اي جهة أخرى. الحصول على واحدة من الشهادات العلميه السابق توضيحها. في حال إن كان متزوج فلابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية. عدم وجود فصل مسبق لمقدم الطلب من الوظائف العسكرية. النجاح في اختبار القبول واللياقة البدنية. والحصول على تصنيف لائق طبيا معتمد من وزارة الصحة السعودية.

شروط التقديم في التجنيد الموحد للنساء 1447

تتفق شروط التقديم لتلك الوظائف للرجال والنساء في جميع النقاط السابقة عدا ما يلي:

أن يتجاوز سن المرأة عند تقديم الطلب 21 عام. الحد الادنى للطول لا يقل عن 155 سم. في حال إن كانت متزوجة فلابد أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

موعد التقديم في التجنيد الموحد للنساء والرجال

تم فتح باب التقديم بشكل فعلي اليوم الاثنين الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر مايو 2025 وذلك لمدة ستة أيام فقط أي ينتهي التسجيل في تاريخ عشرين من شهر مايو الميلادي 2025.