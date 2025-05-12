مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يبحث العديد من مشاهدي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل، حيث إن قناة الفجر الجزائرية هي من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل الحلقات الخاصة بقيامة عثمان وغيرها من الأعمال التركية الأخرى التي يتم بثها على مدار اليوم، وسنتعرف معًا على تردد قناة الفجر نايل سات خلال السطور التالية.

التردد الحديث بقناة الفجر الجزائرية علي النايل سات 2025

قم بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد نايل سات بكل سهولة، بناءً على ما يلي:-

تم تعديل تردد القناة إلي: 10922.

من خلال مؤشر الاستقطاب: أفقي.

علي معامل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر شاشات التلفاز

من اجل مشاهدة جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان يمنكم تحميل القنوات التي يتم من خلالها بث المسلسل، بإتباع هذه الخطوات التالية:

في البداية: انقر علي زر ON من اجل فتح جهاز التلفاز.

ثم اضغط علي قائمة الإعدادات.

قم بالنقر علي القائمة الرئيسية، ثم انقر علي التثبيت اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي.

ادخل التردد،الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

اضغط علي أيقونة البحث.

ثم اضغط علي أيقونة تنزيل القناة.

عرض مسلسل قيامة عثمان

يتم بث مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة، فيما يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً لكن يكون باللغة التركية، حتى أن هناك بعض المنصات التي تقوم بنقل الحلقات بعدة لغات مختلفة يعشقها الجميع.