لولو صارت شرطية..خطوات تثبيت تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي

ازدادت معدلات البحث الإلكتروني من قبل العديد من أولياء أمور الصغار بالبحث علي الترددات الحديثة والتي من خلالها يتم بث قناة وناسه، قناة وناسه جميع برامجها متنوعه ومختلفة علي البرامج المألوفة والتي نشاهدها علي القنوات الفضائية الأخري، من اهم ما تتميز به أنها لا تحتوي علي أي مشاهد بها عنف أو إثارة حيث يثق بها أولياء أمور الصغار تعد قناة ذات محتوي امن علي هذا العمر، يتاح للجميع استقبال الترددات الجديدة بقناة وناسه علي شاشات التلفاز دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم الترددات الحديثة بالقناة.

وناسه عبر ترددها علي النايل سات 2025

من خلال التردد التالي: 11270.

عبر معامل الاستقطاب: عمودي.

مؤشر ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

استقبال قناة وناسه علي جهاز التلفاز

يمكنكم استقبال قناة وناسه علي جهاز التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية والتي سنوضحها لكم حيث تتمثل هذه الخطوات في:

الخطوة الأولي: افتح جهاز التلفاز، جهاز الريسيفر، ثم اضغط علي أيقونة قائمة الإعدادات من الريموت كنترول.

الخطوة الثانية: اضغط علي خانة القائمة الرئيسية، ثم انقر علي التثبيت اليدوي.

الخطوة الثالثة: قم باختيار القمر الصناعي بين قائمة الأقمار الصناعية.

الخطوة الرابعة: اكتب التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

أخيرا: انقر علي زر التنزيل، ثم زر التثبيت.

مميزات قناة وناسه 2025