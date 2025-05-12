ثبت تردد قناة ماجد الجديد على الأقمار الصناعية وتابع كل ما هو مميز وحصري

ماجد كيدز القناة الفضائية التي استطاعت أن تحقق نسب نجاح باهرة وذلك لأنها تحتوي علي برامج شيقة استطاعت من خلالها جذب انتباه العديد من الصغار حول أنحاء الوطن العربي، جميع برامجها امنه لا تحتوي علي أي مشاهد عنف أو إثارة وذلك لان الصغار في تلك العمر لا يستطيعون التميز بين الخطأ والصواب، تحتوي علي برامج تعليمية، وثقافية، ترفيهية بأساليب حديثة وممتعه حيث تتمكن الأطفال من حفظ الحروف والأرقام سواء كانت باللغة العربية او اللغة الانجليزية بطريقة بسيطة وسهلة، كل ذلك يتم بثه عبر جودة عالية وصورة واضحة ورسوم متحركة تتمكن من جذبهم وانتباه المشاهدين، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم ترددات قناة ماجد كيدز الجديدة، آلية تحميلها علي شاشات التلفاز.

تردد قناة ماجد كيدز علي النايل سات

إليكم التردد الجديد بقناة ماجد كيدز عبر القمر الصناعي النايل سات:

تم تعديل تردد القناة: 12226.

معدل الاستقطاب الخاص بها: عمودي.

علي مؤشر تصويب: 4/3.

من خلال الترميز: 27500.

عبر جودة: HD.

ماجد كيدز عبر ترددها علي العرب سات 2025

التردد الخاص بها: 11804.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال قناة ماجد كيدز علي جهاز الاستقبال