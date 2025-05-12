“تكبيرات العيد الان” تردد جميع القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة على دخول عيد الأضحى المبارك، حيث إنه من المناسبات الدينية التي يحرص المسلمون على تلبية النداء فيها وإقامة الكثير من الإحتفاليات، ناهيك عن نفحات من الله عز وجل واستشعار الروحانيات العظيمة، لتكون أبرزها التكبير في الإسلام، وهو من اهم الشعائر التي يتميز بها العيد، سواء كان ذلك بداخل المساجد أو الساحات، وغير ذلك من الفعاليات الأخرى التي تُقام خلال أيام عيد الأضحى.

تردد قناة الحج السعودية

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة الحج السعودية، التي تحرص دائمًا على بث العديد من تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 10922.

بينما استقطاب القناة عمودي.

فيما أن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “8/7”.

تردد قناة السعودية للقرآن 2025 الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى

وعن التردد الخاص بقناة السعودية للقرآن، الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

التردد يكون 12149.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “¾”.

تردد القناة الأولى 2025

ويمكنك معرفة التردد الأخر والحديث للقناة الأولى التي تعتبر من أفضل القنوات المصرية، مما تبث تكبيرات عيد الأضحى المبارك أول بأول، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها يكون 11756.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ للقناة الأولى “5/6”.

خطوات تثبيت قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما يلي:-