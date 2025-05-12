تردد قناة طيور الجنة الحديث على النايل سات والعرب لضحك الأطفال

طيور الجنه للاطفال قناة تقدم العديد من الأساليب الترفيهية والتعليمية والثقافية باستخدام احدث التقنيات واعلي جودة، هذه القناة تعد من افضل القنوات الفضائية المتميزة عن غيرها، استطاعت أن تحصد هذه القناة نسب مشاهدة كبيرة جدا حيث يشاهدها الصغار والكبار لتميز محتوياها الهادف، تقدم برامج تعليمية باستخدام افضل الأساليب الواضحة والحديثة، يتاح لجميع الأعمار المختلفة مشاهدة برامجها من عمر 3 أعوام حتي سن 14 سنه، كما تبث البرامج الأخلاقية التي من خلالها يتمكن الطفل تعلم القيم والمبادئ وكيفية احترام الصغير الكبير كل ذلك عبر استخدام طرق واضحة وسهلة تشاهدوا علي قناة طيور الجنه من خلال تنزيل تردداتها علي التلفاز.
تردد قناة طيور الجنه عبر النايل سات
- بيانات التردد: 11393.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- علي معدل ترميز: 27500.
- معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.
طيور الجنه عبر ترددها الجديد علي العرب سات 2025
- تم تعديل تردد القناة إلي: 11310.
- من خلال معامل ترميز: 27500.
- علي الاستقطاب: عمودي.
- تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.
خصائص قناة طيور الجنه 2025
- قناة طيور الجنه تبث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة والتي تناسب جميع الأعمار من 2 حتي 13 سنه.
- تقدم محتوي هادف ومتنوع، بالإضافة إلي التعاليم والمبادئ والقيم والأخلاق والمعتقدات بطريقة سهلة وبسيطة يفهمها الطفل دون معاناة.
- يثق بها أولياء أمور الصغار ولك لان جميع برامجها خالية من أي مشاهد بها عنف أو إثارة مما تعمل علي إزعاج الطفل أثناء المشاهدة.
- تم تحديث ترددات القناة من خلال جودة HD لضمان افضل تقنية واعلي محتوي بصور واضحة، رسوم متحركه.