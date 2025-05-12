تردد قناة طيور الجنة الحديث على النايل سات والعرب لضحك الأطفال

طيور الجنه للاطفال قناة تقدم العديد من الأساليب الترفيهية والتعليمية والثقافية باستخدام احدث التقنيات واعلي جودة، هذه القناة تعد من افضل القنوات الفضائية المتميزة عن غيرها، استطاعت أن تحصد هذه القناة نسب مشاهدة كبيرة جدا حيث يشاهدها الصغار والكبار لتميز محتوياها الهادف، تقدم برامج تعليمية باستخدام افضل الأساليب الواضحة والحديثة، يتاح لجميع الأعمار المختلفة مشاهدة برامجها من عمر 3 أعوام حتي سن 14 سنه، كما تبث البرامج الأخلاقية التي من خلالها يتمكن الطفل تعلم القيم والمبادئ وكيفية احترام الصغير الكبير كل ذلك عبر استخدام طرق واضحة وسهلة تشاهدوا علي قناة طيور الجنه من خلال تنزيل تردداتها علي التلفاز.

تردد قناة طيور الجنه عبر النايل سات

بيانات التردد: 11393.

معامل الاستقطاب: عمودي.

علي معدل ترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

طيور الجنه عبر ترددها الجديد علي العرب سات 2025

تم تعديل تردد القناة إلي: 11310.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

خصائص قناة طيور الجنه 2025