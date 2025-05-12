ثبت تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية وسلي أطفالك طول الوقت

قناة كراميش تبث الكثير من البرامج التي تتعلق بالأطفال من خلال استخدام رسوم كرتونية متحركة، برامج قناة كراميش مختلفة ومتنوعه منها الثقافي، الترفيهي، التعليمي، بالإضافة إلي البرامج المختصة بتنمية المهارات كل ذلك يتم بثه عبر شاشات كراميش من خلال استخدام جودة عالية وتقنيه حديثة وصورة واضحة، من خلال هذه الأسباب استطاعت أن تحصد إعجاب الملايين من المشاهدين حول أنحاء الوطن العربي، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم الترددات الجديدة بالقناة كما سنوضح لكم خطوات استقبالها علي شاشات التلفاز تابعونا.

التردد الحديث بقناة كراميش عبر النايل سات

التردد الجديد: 11603.

عبر معامل الاستقطاب: أفقي.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي مؤشر الخطأ: 4/3.

تردد كراميش عبر العرب سات 2025

تم تعديل تردد القناة إلي: 11390.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

علي معدل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

طريقة تنزيل كراميش عبر تردداتها الحديثة علي التلفاز

بإتباع عدة طرق يمكنكم تحميل الترددات الجديدة بقناة كراميش علي شاشات التلفاز وسماع جميع برامجها والتي تتمثل في:

في البداية: يرجي النقر علي زر فتح جهاز التلفاز، ثم اضغط علي خانه قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

قم بالنقر علي أيقونة التثبيت اليدوي، ثم اضغط علي خانه إضافة قناة جديدة.

يتطلب اختيار القمر الصناعي لكي تتمكن من إدخال بيانات التردد.

ادخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

انقر علي زر البحث، ثم أيقونة التحميل.

أخيرا: قم بالنقر علي خانة التثبيت.

خصائص قناة كراميش عبر تردداتها الجديدة

تتميز كراميش بالعديد من الخصائص من أهمها بأنه يتم بث تردداتها عبر جودة عالية، صورة واضحة.