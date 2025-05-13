الأن..صرف مستحقات الموظفين من علاوة واحتساب شهادة ونقل في العراق

أعلنت النائبة نهال مرشد اليوم، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إطلاق مستحقات الموظفين من العلاوة واحتساب الشهادات ونقل الخدمات، وقد جاء هذا القرار بغرض تحسين أوضاع الموظفين ودعم حقوقهم المكتسبة بعيدًا عن إقرار جداول الموازنة العامة للعام 2025، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على تحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.

إطلاق مستحقات الموظفين خطوة إيجابية لدعم الكوادر

تضمنت مبادرة النائبة نهال مرشد توجيه طلب رسمي للسيد رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى كتاب وزارة المالية الصادر بتاريخ 12 يناير 2025، والذي كان يؤكد على تأجيل تنفيذ المستحقات المالية للموظفين لحين إنهاء إجراءات الموازنة العامة الخاصة بعام 2025، إلا أن هذا التأجيل تسبب في أثار سلبية طالت حقوق الموظفين المالية مثل العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات العليا، وقد دفع هذا الوضع بالسوداني لإصدار القرار الذي يضع حداً لهذا التأخير ويعزز من أوضاع الموظفين في كافة مؤسسات الدولة.

ما أهمية القرار على حياة الموظفين واستقرارهم المالي؟

خطوة إطلاق المستحقات لها تأثير كبير على شريحة الموظفين خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية في الآونة الأخيرة، حيث يشمل القرار حقوقًا مكتسبة مثل العلاوات المستحقة والترقيات واحتساب الشهادات العلمية الجديدة التي حصل عليها الموظفون خلال سنوات عملهم، بالإضافة إلى نقل خدماتهم بين المؤسسات، ومن شأن هذه الحزمة أن تعيد الاستقرار المالي وتحسن من ظروف العمل، كما أن الإشارة الواضحة في توجيه السوداني إلى وزارة المالية يؤكد الجدية في تنفيذ القرار بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية في الدولة.

متى يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن موعد صرف رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق، فيوافق ذلك يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، نظير أنه في حالة إذا وافق إجازة يتم تحديد موعد صرف جديد لبدء عمليات التوزيع الخاصة بالمستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية.