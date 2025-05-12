نتيجة الشهادة السودانية 2025.. خطوات الإستعلام عن نتائج السودان

نتيجة الشهادة السودانية، هي من أبرز النتائج التي تشغل بال العديد من الطلاب في دولة السودان، فيما أنها تُحدد مسيرة الطالب الجامعية بناءً على المجموع الذي حصل عليها في المرحلة الثانوية، لتكون هي من أهم المراحل الدراسية التي تمر على الطلاب، حتى أنه يمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتيجة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

قم بإتباع بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية بمختلف مدارس السودان، بناءً على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع عرض النتائج.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

مع اختيار إلى نوع الخدمة التي ترغب فيها.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم القومي.

مع سداد الرسوم الخاصة بعرض النتائج.

بعدها يمكنك النقر على زر “عرض”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بإعلان النتائج في النهاية.

فتح تظلمات نتيجة الشهادة السودانية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في السودان، أن فتح باب التظلمات الخاصة بالشهادة السودانية سيكون في غضون الفترة القليلة القادمة، وذلك بعد الإنتهاء بشكل رسمي من الإفصاح عن النتائج، حتى أن الوزارة حريصة على إعطاء فرصة أخرى للطلاب المتضررين من نتائجهم من أجل القيام بإعادة تصحيحها مرة أخرى، وبناءً عليه يتم رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح يتضمن حصول الطلاب على درجاتهم المستحقة دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.