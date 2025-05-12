وصلت النهاردة لكام.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر الإثنين 12 مايو 2025

يبحث العديد من المواطنين عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر مايو الحالي 2025، حيث شهدت الأسعار خلال التعاملات اليومية حالة من الاستقرار والهدوء ويكون ذلك تزامنا مع زيادة الأسعار الفترة السابقة وفقا لما قررته لجنة التسعير للمواد البترولية، فيما تختلف سعر الأنبوبة حسب مكانها وطريقة الشراء وذلك لأنها تختلف داخل المستودعات عما تصل إلى المستهلك.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم كأخر تحديث ليكون على النحو التالي:

سجل سعر الأنبوبة لوزن سعة 12.5 كيلو جرام في المستودعات بقيمة تبلغ نحو 200 جنيه مصري، بينما تصل إلى المستهلك لتكون ما بين 220 جنيه مصري و230 جنيه مصري وقد تصل لبعض المناطق إلى 300 جنيه مصري.

فيما تبلغ سعر الأنبوبة للأسطوانات التجارية لوزن سعة 25 كيلو جرام لتكون بقيمة تبلغ نحو 400 جنيه مصري، وتصل إلى المستهلك لتكون ما بين 450 جنيه مصري و480 جنيه مصري

أسعار البنزين في مصر اليوم

في سياق متصل فقد سجلت أسعار البنزين في مصر اليوم وفقا لأخر زيادة تم الإعلان عنها شهر أبريل الماضي وتتمثل على النحو الآتي: