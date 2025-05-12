تابع الأفلام القديمة والجديدة.. تردد قناة روتانا سينما 2025 نايل سات وعرب سات بجودة عالية اتش دي HD

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تابع الأفلام القديمة والجديدة.. تردد قناة روتانا سينما 2025 نايل سات وعرب سات بجودة عالية اتش دي HD
تردد قناة روتانا سينما 2025

يبحث العديد من الأشخاص الفترة القليلة الماضية عن تردد قناة روتانا سينما 2025 علي مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات وعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بنقل الأفلام القديمة والجديدة على مدار اليوم بأعلى جودة للصورة والصوت، ولذلك نستعرض لكم السطور المقبلة أخر تحديث أعلنته إدارة القناة الخاص ببيانات التردد فتابعونا.

تردد قناة روتانا سينما 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة روتانا سينما 2025 على القمر الصناعي نايل سات وذلك عبر إدخال الترددات المقبلة بجهاز الريسيفر:

  • يكون التردد الجديد للقناة عبر: 12226.
  • أما الاستقطاب يكون من خلال: أفقي.
  • معدل الترميز بجودة اتش دي: 27500.
  • فيما يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد روتانا سينما على العرب سات

تمثل أخر تحديث لتردد روتانا سينما 2025 علي القمر الصناعي عرب سات ليكون على النحو التالي:

  • يكون التردد الجديد للقناة عبر: 11843.
  • أما الاستقطاب يكون من خلال: أفقي.
  • معدل الترميز بجودة اس دي: 27500.
  • فيما يكون معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت القناة علي جهاز التلفاز

فور عرض بيانات تردد قناة روتانا سينما الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، يمكنكم اتباع خطوات تثبيتها على التلفاز عبر النقاط المقبلة:

  • الدخول على قائمة الاعدادات، ثم اختيار خانة التركيب.
  • إدخال كلمة السر، ثم النقر على أضف تردد جديد.
  • كتابة التردد والترميز والاستقطاب وتصويب الخطأ.
  • تحديد القمر الصناعي سواء نايل أو عرب سات.
  • الضغط على زر البحث، وانتظر لتظهر القناة ثم قم بالنقر على خانة حفظ لتضاف إلى القائمة المتاحة على جهازك.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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