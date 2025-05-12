اضبط الآن بجودة HD.. استقبل تردد قناة اون سبورت 2025 الجديد نايل سات لمتابعة أهم المباريات

يبحث الجمهور الكروي الدقائق القليلة الماضية عن تردد قناة اون سبورت 2025 الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أبرز القنوات الرياضية التي تقدم محتوى رياضي متميز ومتنوع، كما تقوم القناة أيضا بنقل العدد من المباريات واللقاءات الهامة وكذلك الأحداث الرياضية المتنوعة، علما بأن إدارة القناة قامت بتحديث التردد الخاص بها لتشمل جودة عالية اتش دي للصورة والصوت.

تردد قناة اون سبورت 2025

يمكن ضبط تردد قناة اون سبورت 2025 على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من خلال كتابة الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

التردد يكون 11861.

القمر نايل سات.

الاستقطاب رأسي.

الترميز عبر 27500.

تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة on time sport على العرب سات

جاء أخر تحديث لتردد قناة on time sport على القمر الصناعي العرب سات ليكون على النحو التالي:

التردد يكون 12379.

القمر عرب سات.

الاستقطاب أفقي.

الترميز عبر 27500.

تصويب الخطأ 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت بالريسيفر

يمكنكم الآن ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة: