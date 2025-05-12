استعدوا وذاكروا كويس.. وزارة التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل رسميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية، موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع صفوف النقل وكذلك لطلاب الشهادة الإعدادية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025، حيث يهتم الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على جدول الامتحانات تزامنا مع قرب الانتهاء من هذا العام وذلك من أجل الاستعداد والمذاكرة جيدا لتلك الاختبارات التي تفصلنا عنها أيام قليلة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني 2025 والتي تكون على النحو التالي:

يبدأ التقييم المبدئي للصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي: تكون بدء من يوم 11 مايو الحالي ويستمر حتى يوم 15 مايو الحالي.

بينما يكون موعد التقييم النهائي لأولى ابتدائي وثانية ابتدائي: تكون بدء من يوم 18 مايو الحالي ويستمر حتى يوم 22 مايو الحالي.

كما تبدأ اختبارات صفوف النقل لطلاب الشهادة الابتدائية: تبدأ للمواد غير مضافة للمجموع من 18 مايو الحالي، أما عن المواد الأساسية ستبدأ من 24 مايو الحالي ويستمر حتى يوم 29 مايو الحالي.

فيما يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية: ستبدأ من يوم 31 مايو الحالي، والتي من المنتظر بأن تستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل.

كذلك ستكون امتحانات أولى ثانوي وثانية ثانوي: ستبدأ من يوم 24 مايو الحالي، والتي يستمر حتى يوم 29 مايو الحالي.

ميعاد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر

في سياق متصل، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم بأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر لهذا العام الدراسي ستبدأ بشكل رسمي من يوم الخامس العشر من شهر يونيو المقبل لعام 2025، وتستمر تلك الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر يوليو لعام 2025 وتكون لكافة الشعب الدراسية.