أطفالك هيتسلوا بأحلى الأغاني.. استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

زاد البحث منذ قليل للتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي تقدم محتوى متميز ومناسبة لكافة الأطفال من جميع الفئات العمرية، ويشمل محتوى القناة كل من برامج وأغاني وأناشيد ترفيهية وتعليمية تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 وذلك من أجل متابعة العديد من البرامج والأغاني ويكون ذلك عبر إدخال الترددات التي تمثلت على النحو الآتي:

التردد لتلك القناة هو 11258.

الاستقطاب يكون عبر أفقي.

الترميز للقناة يكون هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما أنه يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد لتلك القناة هو 11310.

الاستقطاب يكون عبر عمودي.

الترميز للقناة يكون هو 30000.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

خطوات استقبال تردد طيور الجنة على التليفزيون

يمكن استقبال تردد القناة على جهاز التليفزيون ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: