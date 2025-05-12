سلي أولادك بأحلى كرتون.. تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها على الريسيفر

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، حيث تمكنت القناة خلال الفترة الماضية بأن تجذب المتابعين لها في كافة أنحاء الوطن العربي وذلك لأنها تقدم محتوى مخصص للأطفال من كافة الفئات العمرية، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت لمتابعة البرامج والمسلسلات الكرتونية المشوقة بجودة اتش دي.

تردد قناة CN بالعربية 2025

يمكن ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025 على القمر الصناعي نايل سات وذلك عبر إدخال الترددات المقبلة:

يكون التردد للقناة هو: 11277.

أما الاستقطاب يكون: عمودي.

يكون معدل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ للقناة: 3/4.

تردد قناة CN بالعربية على عرب سات

كذلك يمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التي تمثلت على النحو التالي:

يكون التردد للقناة هو: 11747.

أما الاستقطاب يكون: عمودي.

يكون معدل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ للقناة: 3/4.

كيفية تثبيت قناة CN بالعربية على الريسيفر

لتثبيت واستقبال تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية على الريسيفر قم باتباع بعض من الخطوات التالية: