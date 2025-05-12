سلي أولادك بأحلى كرتون.. تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها على الريسيفر

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، حيث تمكنت القناة خلال الفترة الماضية بأن تجذب المتابعين لها في كافة أنحاء الوطن العربي وذلك لأنها تقدم محتوى مخصص للأطفال من كافة الفئات العمرية، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت لمتابعة البرامج والمسلسلات الكرتونية المشوقة بجودة اتش دي.
تردد قناة CN بالعربية 2025
يمكن ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025 على القمر الصناعي نايل سات وذلك عبر إدخال الترددات المقبلة:
- يكون التردد للقناة هو: 11277.
- أما الاستقطاب يكون: عمودي.
- يكون معدل الترميز: 27500.
- تصويب الخطأ للقناة: 3/4.
تردد قناة CN بالعربية على عرب سات
كذلك يمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التي تمثلت على النحو التالي:
- يكون التردد للقناة هو: 11747.
- أما الاستقطاب يكون: عمودي.
- يكون معدل الترميز: 27500.
- تصويب الخطأ للقناة: 3/4.
كيفية تثبيت قناة CN بالعربية على الريسيفر
لتثبيت واستقبال تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية على الريسيفر قم باتباع بعض من الخطوات التالية:
- الدخول إلى القائمة الرئيسية ثم اختيار خانة الإعدادات.
- من ثم يتم اختيار خانة التثبيت أو التركيب اليدوي.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي للقناة.
- إدخال التردد وباقي البيانات المطلوبة وتكون دقيقة.
- الضغط على زر البحث وانتظر ثواني لتقوم بحفظ القناة على جهازك.
- أخيرا ستتمكن من متابعة القناة ومحتواها بجودة عالية لكافة البرامج والمسلسلات الكرتونية المدبلجة.