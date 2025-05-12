من غير ما تزور الفرع.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 عبر تطبيق بنكك

زاد البحث مؤخرا للتعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، حيث يقدم البنك بعض من الخدمات الرقمية لعملائه من المقيمين والمغتربين ومنها إنشاء الحساب دون الحاجة لزيارة أقرب فرع من فروع البنك والتواجد في الزحام، كما يجب عند فتح حساب إلكتروني الدخول عبر موقع البنك الرسمي أو من خلال تطبيق بنكك أو التواصل مع الرقم الرسمي فقط، وأيضا يجب تقديم الأوراق المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني

يمكنكم اتباع خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 عبر اتباع عدد من النقاط التي تمثلت كما يلي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول لنظام الاندرويد أو نظام الآيفون.

ثم تحديد نوع الحساب، وكذلك اختيار اللغة سواء عربي أو إنجليزي.

من ثم يتم النقر على إنشاء حساب جديد، مع ادخال البيانات اللازمة.

بعد ذلك يتم تقديم المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

التأكد من صحة البيانات في الحقول الفارغة، ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

حدد البنك الشروط الواجب توافرها لتتمكن من فتح الحساب أونلاين بنجاح وجاء أبرزها على النحو التالي: