بزر واحد فقط NOW.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 والشروط اللازمة

يهتم العديد من المواطنين السودانيين المغتربين أو المقيمين بمعرفة رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 والشروط اللازمة، حيث طرح البنك مؤخرا تلك الخدمة لعملائه وذلك ليقوموا بفتح الحساب إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الفرع والانتظار بالفروع، وذلك ليتمكنوا من القيام بالتحويلات المالية المصرفية وكذلك دفع الفواتير وأيضا إمكانية الحصول على العديد من المعاملات الإلكترونية الأخرى.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني

يمكن للمواطنين الدخول على رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 ومن ثم اتباع الخطوات التي تمثلت كالآتي:

قم بالدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم يتم اختيار اللغة سواء عربي أو انجليزي.

عليك الآن الضغط على ايقونة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات اللازمة والمطلوبة.

إرفاق المستندات اللازمة بشكل سليم بالحقول الفارغة.

التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تم كتابتها.

أخيرا قم بالضغط على إنشاء حساب ومن ثم انقر على إرسال الطلب.

شروط إنشاء حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم بعض من الشروط اللازمة لإنشاء حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم والتي تمثلت لتكون على النحو التالي: