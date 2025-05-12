تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تحديث مايو 2025 بجودة عالية الان

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من افضل القنوات الفضائية التي تبث العديد من البرامج عن الحياة البرية والتكنولوجيا، العلوم، التاريخ، الاستكشافات العلمية، الكوارث الطبيعية بطريقة جذابة وجودة عرض مذهلة، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من اكثر القنوات مشاهدة في العالم العربي في مجال الوثائقيات وعالم الحيوانات، جميع برامجها يتم دبلجتها إلي اللغة العربية، يمكنكم استقبال الترددات التي من خلالها يتم بث قناة ناشيونال جيوغرافيك علي شاشات التلفاز، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم التفاصيل.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات 2025
- التردد الجديد الخاص بالقناة: 11411.
- من خلال معدل الاستقطاب: الأفقي.
- عبر معامل ترميز: 30000.
- عبر معدل تصويب الخطأ: 6/5.
تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات 2025
- تم تعديل تردد القناة: 11804.
- من معامل استقطاب: أفقي.
- مؤشر تصحيح القناة: ¾.
- معامل ترميز: 27500.
خطوات تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز التلفاز
اتبع هذه الخطوات البسيطة وقم بتحميل الترددات الجديدة وشاهد جميع برامج قناة ناشيونال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولي: يرجي فتح جهاز التلفاز ثم اضغط علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.
- الخطوة الثانية: قم بالضغط علي التركيب اليدوي.
- الخطوة الثالثة: ثم انقر علي أيقونة إضافة التردد الجديد.
- الخطوة الرابعة: اختر القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث التردد.
- الخطوة الخامسة: يتطلب إدخال بيانات تردد القناة.
- الخطوة السادسة: اضغط علي خانة البحث، انتظر بضع ثواني حتي يتم إظهار القناة عبر قائمة القنوات.
- أخيرا: انقر علي زر الحفظ.