استلام 25.000.000 دينار سلفة للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط لمدة 5 سنوات لدى مصرف الرافدين

يتساءل الكثير من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء العراق عن شروط الحصول على سلفة من مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين في الدولة حيث صرح مصرف الرافدين عن توفير سلفة مالية بشروط ميسرة للموظف والمتقاعد في العراق ولكن يشترط المصرف توفر المتطلبات الأساسية للحصول على السلفة التي تصل إلى 25 مليون دينار عراقي.

شروط طلب سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

هناك مجموعة من الشروط والأحكام الواجب توفيرها من أجل الحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين التي تبدأ من 5 مليون دينار عراقي حتى 25 مليون دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على الجنسية العراقية.

لا بد من امتلاك بطاقة ماستر كارد فعالة من مصرف الرافدين للحصول على السلفة.

يشترط توفر دخل شهري ثابت يتم تحويله عبر مصرف الرافدين.

مصرف الرافدين يشترط أن يكون الدخل الشهري كافي لتسديد الأقساط والفوائد الشهرية.

كما لا بد من توفير العمر المناسب حيث يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 73 سنة وقت التقديم.

كما يتم استقطاع مبلغ القسط والفائدة بشكل شهري من الراتب عن طريق بطاقة الماستر كارد.

يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة للحصول على السلفة.

مميزات سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين