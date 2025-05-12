يا زول أون لاين.. خطوات فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني من هاتفك بدون زيارة الفرع

تعتبر خدمة فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني من أبرز الخدمات المقدمة لشريحة كبيرة من العملاء، نظير ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية ونظام مصرفي أكثر من رائعة، حتى أن البنك توسع في فتح فروعه بشكل كبير داخل دولة السودان، ليكون من أكبر البنوك العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على كافة التفاصيل المعنية بفتح الحساب أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة موقع بنك أمدرمان الوطني في البداية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

فيما ستتمكن من اختيار خدمة فتح حساب جديد.

ليتم ملء استمارة طلب فتح حساب جديد داخل البنك.

القيام برفع الوثائق المطلوبة والخاصة بطلب فتح الحساب البنكي.

الموافقة على الضوابط والأحكام المفروضة.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

خدمات بنك أمدرمان الوطني

ويقدم بنك أمدرمان الوطني العديد من الخدمات المصرفية المختلفة، التي جاءت كما يأتي:-

خدمة الإطلاع على الرصيد بسهولة.

خدمة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

إمكانية استقبال حوالات دولية ومحلية.

تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء.

خدمة الدفع الفوري لجميع خدماتك.

افتتاح فروع بنك أمدرمان الوطني

وأعلن بنك أمدرمان الوطني، عن افتتاح فرعه الجديد داخل مدينة الدبة داخل الولاية الشمالية أمس الأحد الموافق 11 من شهر مايو 2025، بحيث يُسهل على كافة المواطنين في فتح حساباتهم وتلبية خدماتهم المصرفية بكل سهولة.

شروط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

أما عن الشروط المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك أمدرمان الوطني، فجاءت كما يلي:-