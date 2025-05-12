متاحة الآن تثبيتها في خطوة واحدة .. أحدث تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات ونايل سات 2025

تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات التي تهتم بتقديم محتوى يناسب جميع أعمار الأطفال وغير مخالف للعادات وتقاليد المجتمع، كما أنها تهتم بتلبية احتياجات الأطفال سواء تقديم برامج متنوعة واغاني محببة وأنشطة تعليمية وثقافية، وتشعر جاهدة إلى توفير بيئة مرنة لهم.
تردد قناة وناسة الجديد
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله ضبطها على الرسيفر وهذا التردد هو
- تردد القناة هو 11470
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- جودة القناة sd
تردد قناة وناسة على عرب سات
يوجد تردد خاص بقناة وناسة على عرب سات يمكن من خلاله تثبيتها على الرسيفر ومشاهدة المحتوى الممتع التي هذا التردد هو
- تردد القناة هو 11270.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- جودة القناة HD.
اغاني قناة وناسة للأطفال
توجد العديد من الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة التي تخص الأطفال وهذه الاغاني تتمثل في الآتي
- اغنية وناسة وناسة.
- أغنية لولو صارت شرطية يتم عرضها على قناة وناسة.
- أغنية وين سنك يا لولو.
- اغنية لولو وماما.
- أغنية بيب بيب.
- أغنية حرامي سرق لولو.
- أغنية لوليتا صغار.
- اغنية اختي الغيورة.
- اغنية لولو ضاعت.
- أغنية شو بيقولوا الحيوانات يالولو.
- اغنية يلا نلعب.
- اغنية لولو الشطورة.
- اغنية انت بحبك يا بابا.
- اغنية الشرطة القوية.
- أغنية ليكي اختي الغيورة.
- أغنية اجا الحلوة.
- أغنية حبيب البابا.