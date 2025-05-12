متاحة الآن تثبيتها في خطوة واحدة .. أحدث تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات ونايل سات 2025

تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات التي تهتم بتقديم محتوى يناسب جميع أعمار الأطفال وغير مخالف للعادات وتقاليد المجتمع، كما أنها تهتم بتلبية احتياجات الأطفال سواء تقديم برامج متنوعة واغاني محببة وأنشطة تعليمية وثقافية، وتشعر جاهدة إلى توفير بيئة مرنة لهم.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله ضبطها على الرسيفر وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11470

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

جودة القناة sd

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على عرب سات يمكن من خلاله تثبيتها على الرسيفر ومشاهدة المحتوى الممتع التي هذا التردد هو

تردد القناة هو 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

اغاني قناة وناسة للأطفال

توجد العديد من الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة التي تخص الأطفال وهذه الاغاني تتمثل في الآتي