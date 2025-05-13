خطوات الاستعلام عن راتب المتقاعدين في العراق لشهر يونيو 2025 .. ومعرفة تطبيق الزيادة الجديدة

ينتظر المتقاعدين موعد صرف الرواتب الخاص بشهر مايو في العراق من أجل الاستفادة منها في المواعيد المحددة لها، حيث يعمل تلك الراتب على تحسين مستوى المعيشة والقدرة على مواجهة غلاء الأسعار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على الدفع، وقد تبذل الحكومة العراقية ما في وسعها من أجل صرف الراتب في مواعيد تتناسب مع احتياجات المواطنين.

راتب المتقاعدين في العراق

يمكن التقديم على راتب التقاعد في العراق إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال البيانات المطلوبة أو إنشاء حساب جديد.

اختار كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات المعروضة في القائمة، ثم كلمة الاستعلام عن راتب التقاعد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مثل رقم الهوية الوطنية والاسم بالكامل.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه وهو شهر يونيو عام 2025 من أجل الحصول على التفاصيل الدقيقة.

النقر على كلمة استعلام من أجل عرض كافة البيانات.

الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في العراق

يلزم توافر بعض الشروط المطلوبة من أجل التقديم على راتب التقاعد في العراق ومن أهم هذه الشروط ما يلي