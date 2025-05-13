ثبتها وتابع مباريات الدوري المصري.. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية حول العالم العربي وخاصة بعد أن حصلت على حقوق بث العديد من البطولات الأفريقية، وهذا ما جعلها تحظى بشعبية كبرى من جميع أنحاء العالم لمحبى كرة القدم، وتمتاز القناة أيضا بتحليلها العميق للمباريات بواسطة أفضل المحللين الرياضيين.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة لمتابعة المباريات الحصرية والبطولات الأفريقية، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو 10853.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة sd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر لمتابعة اللقاءات الحصرية مع أبرز نجوم كرة القدم عن طريق معرفة التردد التالي

تردد القناة هو 12379.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت

توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر، وهذه الخطوات هي: