تردد قناة ssc الرياضية على نايل سات وعربسات 2025 “مباريات حصرية بجودة عالية”

تعتبر قناة ssc الرياضية السعودية واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بنقل المباريات والبطولات الرياضية في الوطن العربي ويوجد تردد خاص بهذه القناة على بعض الأقمار الصناعية من أجل تحميلها وتثبيتها لمعرفة الأحداث الرياضية المحلية والدولية بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك على عكس بعض القنوات الرياضية الأخرى.

تردد قناة ssc الرياضية على نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة SSC على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة 12523.

معدل الاستقطاب عمودي v.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة ssc لتحميلها وتثبيتها على القمر الصناعي عرب سات على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة 12418.

معدل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط قناة ssc الرياضية السعودية

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة بواسطة ريموت الكنترول من أجل ضبط تردد قناة ssc الرياضية ومشاهدة المباريات الحصرية وهذه الخطوات تكون كالآتي: