موعد عيد الاضحى المبارك في مصر والوطن العربي 2025 .. المعد القومي للبحوث الفلكية يكشف

ازدادت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة الماضية حول عيد الاضحى المبارك حيث تفصلنا أيام قليلة على موعد عيد الاضحى المبارك ويستعد جميع حجاج بيت الله وضيوف الرحمن لموسم الحج ، حيث تبدأ مراسم الاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع بداية شهر ذي الحجة ، ومن المتوقع فلكيًا ان عيد الاضحى المبارك يوافق يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 وموعد وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد عيد الاضحى المبارك 2025.

عيد الاضحى المبارك

يترقب جميع المسلمين حول العالم موعد عيد الاضحى المبارك حيث يحتفل المسلمين بعيد الاضح المبارك يوم العاشر من ذي الحجة كل عام وهو يوم عيد للمسلمين وذلك لتعظيم شعائر الله والاحتفال بفريضة الحج والركن الأعظم في فريضة الحج وهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة ، ومن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال والكبار وتعظيم شعائر الله والاحتفال بأعياد المسلمين.

سنن عيد الاضحى المبارك

بعد التعرف على موعد عيد الاضحى المبارك وذلك يوم التاسع من ذي الحجة الموافق 6 يونيو 2025 يريد الكثير من المسلمين التعرف على سنن عيد الاضحى المبارك ومن أهمها ذبح الاضحية بعد صلاة عيد الاضحى المبارك حيث يسمى يوم عيد الاضحى المبارك بيوم النحر ، وصلاة عيد الاضحى المبارك من أهم سنن يوم العيد مع ارتداء أجمل الثياب والتعطر والذهاب للصلاة بالتكبير والتهليل ، كما يستحب التكبير حتى نهاية أيام التشريق.