أفضل المسلسلات العربية والتركية”.. تردد قناة ام بي سي دراما HD الجديد على النايل سات وباقة قنوات MBC كاملة بتردد واحد

تعد تردد قناة ام بي سي دراما من القنوات التي تستحوذ على شعبية كبيرة للغاية وذلك يرجع إلى تقديمها لمختلف المسلسلات والأعمال الدرامية العربية والمصرية والتي تناسب كافة الأذواق، وحتى تستطيع الاستمتاع بمحتوى القناة عليك التأكد من تنزيل آخر تحديث لها.

قناة ام بي سي دراما

تعتبر قناة ام بي سي دراما من القنوات التابعة لسلسلة قنوات إم بي سي مصر والتي تتميز بتوفير أحدث الأعمال الدرامية المصرية والعربية، كما تنفرد بتقديم باقة متنوعة من المسلسلات الرمضانية التي لا تتوافر على أي قناة أخرى.

استطاعت قناة أم بي دراما جذب الكثير من المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي لتعد من القنوات العربية المميزة المتخصصة في نقل الأعمال المصرية والعربية.

تردد قناة أم بي سي دراما على النايل سات

حتى تستطيع مشاهدة محتوي قناة أم بي سي الفضائية يمكنك تحميل ترددها على القمر الصناعي المناسب لجهازك سواء النايل سات أو العرب سات، وفيما يلي ترددات القناة:

تردد القناة على النايل سات

تردد القناة 11220

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة HD.

تردد القناة على العرب سات

تردد القناة 1246.

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ

الجودة: HD

طريقة تنزيل القناة على جهازك

للاستمتاع بمشاهدة محتوى قناة أم بي سي مصر دراما ومتابعة كافة الأعمال الدرامية والتركية عليك تنزيل آخر تحديث للقناة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: