على النايل سات”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية وخطوات ضبط معدل التردد على الرسيفر

تردد قناة طيور الجنة تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال التي توفر برامج مميزة وأناشيد تساعد على تنمية عقولهم وتربيتهم بأحدث الطرق، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم في نفس الوقت بطريقة جذابة وسلسلة، وقد حظيت القناة بشعبية واسعة منذ بداية انطلاقها على الشاشة بسبب ما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية ومسابقات وأناشيد، لذا فهي الوجهة الأولى للأطفال من كافة دول العالم.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يريد الجميع التعرف على تردد القناة الجديد على النايل سات، حيث تعد المصدر الأساسي للبهجة في حياة الأطفال بسبب ما توفره من محتوي مميز وفريد، ويمكنك ضبط تردد القناة على النايل سات كما يلي:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

يتميز تردد القناة بالجودة العالية التي تسمح للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بوضوح ودون انقطاع، لذا فهي الخيار الأمثل للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

يمكن الاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، حيث توفر القناة أناشيد متنوعة وبرامج تعليمية ومحتوى ترفيهي يساهم في تعزيز القيم والسلوكيات لدى الأطفال، ويمكنك ضبط تردد القناة كما يلي:

التردد: 11393

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

هذا التردد يساعدك على الاستمتاع بكل ما توفره القناة بشكل واضح وبصوت نقي وبالتالي يوفر للصغار والكبار مشاهدة ممتعة على حد سواء.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك

يمكنك تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: