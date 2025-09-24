تعرض الحلقة 192 الجديدة من المؤسس عثمان على تردد قناة atv التركية دراما 2025

يبحث الكثير من محبي المسلسلات والدراما التركية عن تردد قناة atv التركية دراما حيث تقوم قناة اي تي في التركية بعرض المسلسل التاريخي التركي الشهير مسلسل المؤسس عثمان وذلك بشكل حصري كما تقدم قناة atv التركية الكثير من المسلسلات والدراما التركية المميزة والتي تتميز بجودتها ويقبل الكثير من المشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط على مشاهدتها بشكل كبير وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة atv التركية دراما عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة atv التركية دراما

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة atv التركية دراما وذلك لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان والذي يقدم تاريخ قيام الدولة العثمانية على يد ابناء عثمان أرطغرل وتشهد الحلقة القادمة التي سيتم عرضها خلال الأسبوع الجاري الكثير من الاحداث الشيقة والمميزة والتي يترقبها الكثير من الجماهير واليكم تردد قناة atv التركية دراما.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10796

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان في قناة atv

بعد تنزيل تردد قناة atv التركية يمكنكم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع حيث سيتم عرض الحلقة الجديدة 192 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الاربعاء القادم الموافق 14 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتشهد الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان أحداث هامة في قصة المسلسل حيث يعود صيق عثمان المفضل ويشارك معهم في التجهيز للحروب القادمة.