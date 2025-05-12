استقبلها فورا وتابع أحداث المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على مختلف الأقمار الصناعية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي يهتم بها جميع مواطني العالم العربي، خاصة من عشاق ومتابعي المسلسل التركي المؤسس عثمان، حيث تعتبر الفجر الجزائرية أولى القنوات التي تمكنت من عرض حلقات المسلسل مدبلج بجودة عالية، وجدير بالذكر أنه تم الإعلان من قبل إدارة القناة عن تغيير التردد المخصص لها، لذلك نوهت على جميع المشاهدين ضرورة تحديث التردد بناء للبيانات الجديدة حتى يضمن المشاهد بذلك جودة عالية في الصوت والصورة والاستمتاع بحلقات المسلسل بدون تقطيع في البث.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تم العمل على تغيير تردد قناة الفجر الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية، لذلك ينبغي ضبط إعدادات جهاز الاستقبال من أجل تنزيل القناة بناء على التحديثات الجديدة، وذلك وفقًا لبيانات التردد التالية:

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تهتم قناة الفجر الجزائرية بتوفير باقة متنوعة من البرامج الإخبارية والبرامج الترفيهية، وأيضا المسلسلات التي يفضل مشاهدتها جميع المواطنين في العالم العربي، ومن أبرز ما تعرضه القناة ما يلي:

مسلسل المؤسس عثمان.

باقة من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة.

برامج إخبارية لعرض الأحداث المحلية في الجزائر أو العالمية في الوطن العربي.

تغطية حصرية لكافة المناسبات والأحداث الرياضية وأيضا الفنية على شاشة القناة.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

من السهل ضبط قناة الفجر الجزائرية واستقبالها على أجهزة الرسيفر بمختلف أنواعها، وذلك وفقا للخطوات التالية: