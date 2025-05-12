عالم كرتوني كامل لطفلك.. الآن على أي قمر صناعي بخطوات بسيطة لاستقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN

تعتبر قناة سي إن بالعربية من أهم القنوات المخصصة للأطفال منذ إطلاقها عام 2010 حيث تقدم مجموعة شاملة من البرامج الترفيهية والبرامج التعليمية، أيضا حظيت القناة باهتمام الأطفال ببرامج كرتونية كما تتناول مواضيع متميزة يشتاق إليها الأطفال ويجعلها من أهم القنوات التي تبحث لأطفالها عن محتوى هادف، لذلك نعرض لكم أبرز ما وفرته قناة سي إن بالعربية من ترددات حتى تتمكنوا من تنزيلها بجودة ممتازة في الصوت والصورة.

تردد قناة سي إن بالعربية على النايل سات

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة سي إن بالعربية على جهاز الاستقبال لديك من خلال استخدام القمر الصناعي نايل سات، فإنه أصبح بإمكانك ضبط الجهاز لاستقبال القناة بعد الخطوات البسيطة ومن ثم إضافة البيانات التالية:

التردد: 11388.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد سي إن بالعربية على عرب سات

أيضا يمكن استقبال قناة سي إن بالعربية على القمر الصناعي عرب سات، بضبط جهاز الاستقبال على الإعدادات التي يتضمنها الجهاز، لذلك يمكن تنزيل القناة بإضافة البيانات كالتالي:

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة البث: HD.

طريقة تثبيت قناة نتورك بالعربية

يمكن تثبيت قناة نتورك بالعربية بشكل بسيط من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تضمن من خلالها إضافة القناة إلى الجهاز بدون أي مشاكل، ومن هذه الخطوات يأتي: