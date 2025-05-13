استكشف مغامرات يومية على قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 عشان تعيش في عالم تاني كله متعة

الكثير من الأفراد خصوصا محبي الطبيعة والحياة البرية يبحثون بشكل مستمر للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد، والذي يعتبر من أهم الترددات حيث إن قناة توفر برامج وثائقية ومحتوى ترفيهي ومعرفي يجمع بين الطبيعة والعلوم والتاريخ والمغامرات، لذلك فقد حرصت إدارة القناة على تحديث ترددها، وذلك من أجل توفير جودة ممتازة في بث الصوت والصورة حتى يتمكن المتابعون من المشاهدة بشكل أفضل ومتابعة كل البرامج التي يفضلونها بأعلى جودة، وبالتالي توفر لهم تجربة متميزة.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن متابعة جميع البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بجودة، حيث يتم ضبط جهاز الاستقبال على الترددات وفقًا لكل قمر صناعي بناء على المعلومات الآتية:

نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قنوات ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم وأبرز القنوات الوثائقية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي ومعرفي يجمع بين جميع العلوم وأيضًا الطبيعة والحياة البرية، ولذلك يمكن تنزيلها كما يلي: