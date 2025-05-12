مفاجآت نارية قادمة.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 قصة عشق على قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم وأشهر القنوات على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي، حيث إن هذه القناة قد تمكنت من اكتساب قاعدة جماهيرية عريقة جدًا وأصبحت من القنوات المفضلة لدى فئة كبيرة من محبي وعشاق الدراما التركية، حيث إن القناة تتميز بتقديم محتوى متنوع ورائع جدًا يجمع بين الثقافة والترفيه والتشويق، علاوة على ذلك فقد نالت شعبية وشهرة كبيرة بفضل تقديمها لمجموعة من أفضل وأشهر المسلسلات التركية التي من أبرزها مسلسل قيامة عثمان وغيرهم الكثير من المسلسلات الرائعة التي تمتلك شعبية كبيرة بين الجمهور العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يتساءل المتابعون عن تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك حتى يتمكنوا من متابعة أشهر وأفضل المسلسلات التركية التي من أهمها مسلسل قيامة عثمان، لذلك فإننا سوف نوضح لكم التردد الخاص بهذه القناة على القمر الصناعي عرب سات فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

جدير بالذكر أن هناك تردد آخر لهذه القناة على القمر الصناعي عرب سات وسوف نوضح لكم هذا التردد بشكل مفصل في النقاط القادمة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهازك

يمكنك تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهازك بكل سهولة من خلال القيام بالخطوات التالية: