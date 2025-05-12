مفاجآت في الحلقة الجديدة هتقلب التوازن الدرامي.. تابع الحلقة 191 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تثبيت التردد الجديد

يستمر المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” في تحقيق نجاحات متتالية سواء عند العرب أو التركيين ليأخذ المرتبة الأولى من الاعمال الدرامية التاريخية في السنوات الأخيرة، وذلك لتصاعد أحداث الدراما المشوقة وسرده للأحداث التاريخية بشكل حماسي، ويدور المسلسل حول إنشاء الدولة العثمانية ويعرض التحولات السياسية والاجتماعية والعسكرية التي يسرت الطريق لإقامة أعظم امبراطورية في التاريخ الإسلامي، لذلك فقد وفرنا لكم تجربة مشاهدة ممتعة على قناتي الفجر الجزائرية وATV التركية من خلال تثبيت الترددات الجديدة لضمان جودة في الصوت والصورة والاستمتاع بمشاهدة الحلقات القادمة..

تردد قناة ATV التركية

لتفادي أي مشكلة تقنية أو معاناة في جودة البث لابد من ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 10796

نوع الاستقطاب: أفقي

نوع القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية

لضمان مشاهدة عالية الدقة وتجربة ممتعة في الانسجام مع عودة تورغوت لابد من ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة الفجر الجزائرية التالي:

التردد: 12034

نوع الاستقطاب: أفقي

نوع القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

“عودة تورغوت” أحداث جديدة في الحلقة القادمة

تشكل الحلقه 191 مفتاح لأحداث محورية جديدة في تسرد تاريخ درامي وتكشف عن مواجهات دامية بين العثمانيين والمغول وتعرض مدى براعة المؤسس عثمان في فنون القتال والاستراتيجيات العسكرية الموجودة لديه،وقد شعرنا بذلك حين نجح في إنقاذ ابنيه أورهان وعلاء الدين من الأعداء في مشهد ملحمي وبطولي نال إعجاب متابعي المسلسل.

الحلقة القادمة تكشف عن عودة المحارب المخلص تورغوت بعد غياب طويل فهي عودة مفاجئة تبعث الحماس والإثارة أكثر في المشاهدين، كما فاضت التساؤلات حول دوره المستقبلي في الأحداث مع الأزمات المتتالية التي تواجه المؤسس عثمان.

تعتبر عودة تورغوت من عناصر الإثارة في الحلقة القادمة لأنه رمز للولاء والشجاعة وعودته تمثل انتصار حقيقي للفريق المحيط بالملك عثمان.

تعرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية، كما تعرض على قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وفي انتظار أحداث جديدة من التشويق والإثارة.

“المؤسس عثمان” الأنجح في الدراما التركية

ترجع شهرة مسلسل المؤسس عثمان ونجاحه العملاق لسرده القضايا السياسية والاجتماعية لأعظم امبراطورية حدثت في التاريخ الاسلامي، بالإضافة إلى قوة الحبكة الدرامية بالسرد المتقن بالتفاصيل الدقيقة والتي حدثت بالفعل عند بدء الدولة العثمانية، ويقوم ببطولته فنان جسد روح القيادة والشجاعة والإيمان الراسخ بقضية الدولة، والذي حدث بالفعل في الحقيقة.

ساهمت إدارة القنوات الناقلة لحلقات المسلسل في استهداف شريحة واسعة من الجمهور العربي للتنسيق الزمني لعرض المسلسل مما عكس مدى انتشاره واهتمام القنوات بتوفيره بجودة عالية سواء بالتركي أو ترجمته باللغة العربية للمشاهدين العرب.