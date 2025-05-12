افتح حسابك من مكانك عبر الهاتف.. شروط وخطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي

فتحت التطورات التكنولوجية الجديدة أبواب أمام المقيمين على أرض السودان والمغتربين خارجها، فقد أتاحت إمكانية فتح حساب لدى بنك الخرطوم من خلال الانترنت، حيث كشف البنك عن بدء تلقي طلبات الحسابات الجديدة من خلال الخدمة المتاحة عبر الموقع الرسمي للبنك إلكترونيا دون الحاجة لحضور الشخص لإحدى فروع البنك أو التعامل مع المستندات الورقية، وجاءت هذه الخطوة ضمن سعي البنك نحو تطوير خدماته المصرفية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي الحديث، فأصبحت جميع الخدمات تلتزم بالتحول الرقمي، وفيما يلي نعرض عليكم الخطوات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها بشكل آمن لإنشاء حساب لدى البنك باستخدام الرقم الوطني أو جواز السفر.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكنك بكل سهولة الآن البدء في فتح حساب لدى البنك بالاعتماد على الانترنت بشكل كلي ولكن أولا ينبغي توافر عدة شروط:

يجب أن يكون المتقدم لفتح حساب حامل الجنسية السودانية وألا يقل عمره عن 18 عام.

يشترط إيداع ما لا يقل عن 10000 جنيه سوداني للتمكن من فتح الحساب.

ينبغي عدم امتلاك المتقدم لحساب آخر في البنك.

التحقق من كافة المستندات التي يتم تقديمها عند إنشاء الطلب إلكترونيا ولابد من التأكد من سريان مفعول المستندات.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم؟

في ظل حديثنا عن تطور خدمات بنك الخرطوم فإليكم الخطوات الواجب القيام بها لإنشاء حساب لدى البنك بشكل الكتروني: