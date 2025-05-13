رجعت بتوب جديد! استقبل الآن تردد قناة كراميش 2025 هيخلي ولادك مبسوطين على الآخر

ترغب العديد من الأمهات في قناة تتيح محتوى خاص بالأطفال، تعتبر قناة كراميش خير مثال على ذلك، فهي تقدم لكم محتوى متنوع من ترفيهي وتعليمي، كما تتيح برامج أناشيد تلائم جميع الأعمار، نظرا لتحديث ترددها بشكل مستمر، يزداد البحث بشكل مستمر عن تردد قناه كراميش 2025 من قبل العديد من الأمهات، لأننا نرغب في توفير كل ماهو جديد لكم، وفرنا ترددها خلال مقالتنا.

تردد قناه كراميش 2025

استطاعت قناه كراميش أن تكون الأفضل في الوطن العـربي، لكونها تتيح أفضل أفلام الرسوم المتحركة بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، لذلك يرغب العديد في التعرف على ترددها الجديد، وهو كالآتي:

تردد قناه كراميش على عرب سات:

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناه كراميش على نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش على الريسيفر

لضبط قناة كراميش بكل سهولة على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من الريموت.

اختر خيار التركيب.

حدد التثبيت اليدوي أو إضافة قناة.

اختر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد والاستقطاب والترميز وتصحيح الخطأ

اضغط OK لبدء البحث.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة.

مميزات قنوات كراميش

تتمتع قناه كراميش بعدة مزايا التي تجعلها من القنوات المفضلة للأطفال وأولياء أمورهم، ومن أبرز هذه المميزات: