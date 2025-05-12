رحلة استكشافية يومية تبدأ هنا! تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 بانتظارك

إذا كنت من عشاق مشاهدة الحياة البرية، فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي هي الاختيار الأنسب لك، فهي تتيح لك العديد من البرامج التي تتميز بالجودة العالية، تتميز بتغطيتها لمتنوع المجالات من علوم، وطبيعة، تاريخ، تكنولوجيا، إضافة إلى أنها مجانية، وباللغة العربية، لذلك يزداد البحث عن تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 من قبل العديد من الأشخاص، لذلك سوف نطلعكم عليه اليوم خلال السطور التالية.

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

قامت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بتحديث ترددها لتحسين جودة البث، للتعرف على ترددها الجديد، تابع فيما يلي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

القناة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين التعليم والمتعة، وتناسب الاهتمامات المختلفة:

برنامج استكشاف الكوكب يعرض مناظر طبيعية خلابة وحياة برية بتقنيات تصوير عالية الجودة.

برنامج مغامرات المحيطات يأخذ المشاهد إلى أعماق البحار لاكتشاف الكائنات البحرية النادرة.

أسرار الكون يسلط الضوء على الظواهر الفلكية والنظريات الحديثة عن الفضاء.

تحقيقات الكوارث الجوية يقدم تحليلات دقيقة لحوادث الطيران وأسبابها.

سلسلة هندسة العباقرة تستعرض ابتكارات هندسية مذهلة من حول العالم.

الذكاء الاصطناعي يناقش تأثير التكنولوجيا الذكية على حياتنا اليومية.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

تتميز القناة بعدة مزايا التي تجعلها القناة الأفضل في الوطن العربي، للتعرف على أهم مميزاتها، تابع فيما يلي: