“مغامرات لولو الشطـورة” تردد قناة وناسة التحديث الجديد 2025 نايل سات وعرب سات ومتع أولادك بمحتوى هادف هيفرحهم طول الوقت

يعد تردد قناة وناسة من أبرز القنوات الترفيهية العربية التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، خصوصا في منطقة الخليج والوطن العربي عموما، أطلقت القناة بدعم من الفنان راشد الماجد، واستهدفت في بداياتها جمهور الشباب من خلال تقديم الأغاني والكليبات الخليجية والعربية، قبل أن تتوسع وتقدم باقة من البرامج المنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

مميزات قناة وناسة

من أبرز مميزات تردد قناة وناسة أنها تحافظ على الهوية العربية والخليجية في المحتوى الذي تقدمه، مما يجعلها قريبة من المشاهدين من مختلف الأعمار، كما تتميز بجودة بث عالية، وتصاميم جذابة، وتنوع في الفقرات، بالإضافة إلى تقديم محتوى خالٍ من الابتذال، مما يجعلها قناة آمنة للمشاهدة العائلية، وتعد وناسة من القنوات القليلة التي تستمر في تقديم الفن الخليجي بجودة وإبداع.

محتوى قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة من البرامج الموسيقية والفنية، إلى جانب الكليبات الحديثة والكلاسيكية، وبرامج الترفيه والمسابقات الخفيفة، كما تعرض من خلالها حفلات ومهرجانات غنائية، خاصة تلك التي يشارك فيها كبار فناني الخليج، وتخصص القناة أيضا فقرات موسمية تتناسب مع المناسبات كرمضان والعيد، إضافة إلى تقديم محتوى للأطفال في أوقات محددة.

تردد قناة وناسة 2025

لمتابعة تردد قناة وناسة على القمر الصناعي “نايل سات”، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

طريقة ضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر